العبادي: لن نسمح بأي صفقات سياسية في كركوك المتنازع عليها

2019/01/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… عبر زعيم ائتلاف “النصر” رئيس مجلس الوزراء السابق، حيدر العبادي عن رفضه لما اسماها “الصفقات” السياسية التي تهدف الى تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان اليوم الاربعاء ان الاخير التقى نائب الجبهة التركمانية عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك السيد حسن توران .

واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية وفي محافظة كركوك واهمية الحفاظ على استقرار المحافظة والتعايش السلمي بين ابنائها من مختلف المكونات وان يتم تقديم الخدمات لأهلها”.

ونقل البيان عن العبادي قوله ان “كركوك ستبقى مدينة للتعايش السلمي وهي عراق مصغر واستقرارها يمثل صمام امان للعراق”.

واردف بالقول انه “لن نسمح باي صفقات على حساب امنها واستقرارها”.

يشار الى ان قوات البيشمركة، والامن الاسايش قد انسحبت من المتنازع عليها في 16 اكتوبر في عام 2017 بعد ان شنت القوات العراقية مسنودة من الحشد الشعبي حملة عسكرية عقب الاستفتاء الذي اجراه اقليم كوردستان في 25 ايلول من العام نفسه.

ويحاول الكورد اعادة تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور والتي لم تطبق الى الان من خلال التفاوض مع الحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي من اقليم كوردستان.(النهاية)

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