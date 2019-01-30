بارزاني يعلن عن رغبته بتعزيز العلاقات بمختلف المجالات مع الاتحاد الاوربي

2019/01/30 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… عبر رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء عن رغبته بتعزيز العلاقات بمختلف المجالات مع دول الاتحاد الاوربي.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم جين كريستوف، نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية، ورامون بليكو، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، وكلاريس باستور، رئيس مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل، ووفداً مرافقاً لهم.

وذكر بيان حكومي اليوم ان الوفد “بارك حوار أربيل – بغداد، وقيم عالياً جهود اقليم كوردستان في إيواء وحماية عدد كبير من النازحين واللاجئين فراراً من بطش الإرهاب، وأعرب عن الاستعداد لدعم العراق واقليم كوردستان في مختلف المجالات ولمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية”.

من جهته اشاد بارزاني “بالمساعدات الإنسانية والعسكرية التي قدمها عدد من دول الاتحاد الأوروبي لإقليم كوردستان، وعبر عن الأمل في استمرار هذه المساعدات، وعن رغبة اقليم كوردستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات”.

وفي محور آخر من اللقاء، تمت مناقشة وبحث مجموعة مسائل مرتبطة بالوضع في العراق، علاقات أربيل – بغداد، المخاوف من ظهور الإرهاب من جديد والتنسيق بين أربيل وبغداد للتصدي لهذا الخطر، ومحادثات الأطراف السياسية لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان .(النهاية)

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