عبد المهدي يؤكد ضرورة تجاوز الروتين وتقديم الحلول العاجلة لوقف مشكلة تلوث المياه

2019/01/30 | 14:22

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، ضرورة تجاوز الروتين وتقديم الحلول العاجلة لوقف مشكلة تلوث المياه في العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له، إن الأخير "عقد اليوم اجتماعا موسعا لمواجهة مشكلة تلوث المياه، ضمن الأمر الديواني رقم (٩٩) الصادر لهذا الغرض".





وناقش الاجتماع، وفق البيان "اهمية الإسراع بوضع المعالجات العاجلة والواقعية والمتابعة المباشرة لموضوع تلوث المياه ورمي المخلفات في الأنهر لخطورته على الانسان والبيئة واتخاذ اجراءات للتخفيف من خطره كمرحلة اولية لتقليل نسب التلوث، والاستمرار بالخطط الاساسية وإنجاز المشاريع المتلكئة بتوقيتاتها الزمنية، الى جانب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال".

وأكد عبد المهدي ضرورة "تجاوز الروتين وتقديم الحلول العاجلة لوقف تفاقم هذه المشكلة وانهائها بشكل تدريجي".

وأشار البيان إلى "الاتفاق على اصدار نشرة اسبوعية لرصد وبيان مستوى تلوث المياه في نهري دجلة والفرات لمتابعة مستوى التلوث والجهات والوزارات المتسببة ومعرفة خططها لمعالجة المخلفات والنفايات".





وضم الاجتماع "وزير الصحة والبيئة ووكلاء وزارات البيئة والمالية والتخطيط والنفط والكهرباء والزراعة والصناعة والبلديات والموارد المائية وامانة بغداد وممثلين عن المحافظات وديواني الوقفين السني والشيعي ومنظمات المجتمع المدني وشبكة الإعلام العراقي، وحضور عدد من المستشارين والخبراء".

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