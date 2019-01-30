75 مليون دينار قرض لكل عراقي لشراء وحدة سكنية بمجمع استثماري

2019/01/30 | 14:24

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شفق نيوز/ ثمنت هيئة إستثمار بغداد المبادرة التي قدمها مصرف الرافدين بمنح قروض للمواطنين والموظفين تصل الى (75) مليون دينار عراقي.وذكر بيان للهيئة ان هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف الحكومة في تأمين حصول العراقيين على سكن ملائم ضمن برنامجها المقبل.

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