ألمانيا تعتقل 3 عراقيين خططوا لاستخدام “ألعاب نارية” في صنع متفجرات!

2019/01/30 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت النيابة العامة في ألمانيا، الأربعاء، توقيف 3 عراقيين يشتبه بتحضيرهم لاعتداء.وقال المدعي العام الألماني، لوسائل اعلام المانية تابعتها “ناس”، اليوم (30 كانون الثاني 2019)، ان “النيابة العامة في ألمانيا، اوقفت 3 عراقيين يشتبه بتحضيرهم لاعتداء”، مبينا ان “المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا هدفا محددا لهجومهم بعد”.واكد أن “الموقوفين […]

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