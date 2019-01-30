رشوة واحتيال: القبض على “نصّابين” يبيعون وظائف في جهاز أمني ويوزعون أراض سكنية!

2019/01/30 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تمكُّن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق بغداد ومكتب تحقيق ديالى، من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين بالاحتيال والرشوة في بغداد وديالى مُتلبِّسين بالجرم المشهود.وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (30 كانون الثاني 2019)، أن “كوادر مديرية تحقيق بغداد التابعة للهيئة ضبطت […]

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