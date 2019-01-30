2019/01/30 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، إنه تم إلقاء القبض عليه نتيجة مؤامرة من جانب مديري شركة نيسان التنفيذيين لمنع الشركة من اندماج أعمق مع رينو.





وأضاف غصن في تصريحات لصحيفة "نيكي"، اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك خطة لدمج نيسان ورينو وشريكتهما الثالثة ميتسوبيشي، مشيراً إلى أن الدمج المحتمل تمت مناقشته مع الرئيس التنفيذي لنيسان في سبتمبر الماضي.





وتابع غصن: "الادعاءات كانت نتيجة مؤامرة وخيانة"، مجدداً إنكاره ارتكاب تلك الاتهامات ومؤكداً أن الواقع يتم تشويهه بغرض "التخلص منه".





ومن جانبها قالت شركة نيسان إن التحقيقات "كشفت عن وجود أدلة جوهرية ومقنعة عن سوء السلوك".





ويواجه كارلوس غصن اتهامات بشأن حصوله على تعويضات مالية تتعارض مع الأرقام الحقيقية والتي لا يزال محتجزاً بسببها في اليابان.





وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي اليابانيتان، أعلنتا إقالة غصن من منصبه كرئيس تنفيذي في نوفمبر الماضي، فيما استقال من رئاسة رينو في الأسبوع الماضي.





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