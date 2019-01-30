نائب فنزويلي:طائرة روسية نقلت 20 طن ذهب من البنك المركزي

2019/01/30 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ادعى نائب برلماني فنزويلي أن هناك طائرة روسية طراز "بيونج777" هبطت في كاراكاس هذا الأسبوع لنقل 20 طن ذهب من البنك المركزي للبلاد.





وحينما كتب النائب الفنزويلي جوس جوريا ذلك عبر صفحته على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء، انهالت الأسئلة المستفسرة عن مصدر تلك المعلومات لكنه لم يجيب.





وجوريا هو أحد الاقتصادين السابقين في البنك المركزي في فنزويلا، ومن المتحمل أنه لايزال على تواصل مع زملائه القدامى.





وقال شخص مطلع على الأمر لوكالة "بلومبرج" اليوم الأربعاء إن قيمة الـ20 طن من الذهب تعادل 840 مليون دولار، وتمثل نحو 20% من إجمالي حيازة المعادن في فنزويلا.





ووفقاً لموقع "فلايت رادار 24" فإن الطائر التابعة لشركة الخطوط الجوية "نورد وايند إير لاينز" وهي الشركة التي مقرها موسكو قد هبطت في مطار دولي بالقرب من كاراكاس.





أما وزير المالية في فنزويلا فعلق على الأمر بأنه لا يوجد طائرة روسية هبطت في مطار "سيمون بوليفار" الدولي، وقال ساخراً "سأبدأ بإحضار الطائرات الروسية والتركية كل أسبوع كي يشعر الجميع بالخوف".





وتعد روسيا وتركيا أبرز الدعامين للرئيس نيكولاس مادورو، بعد إعلان زعيم حزب المعارضة "خوان جوايدو" نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





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