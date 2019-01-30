المركزي العراقي يبيع عملة أجنبية بـ167 مليون دولار بمزاد اليوم

2019/01/30 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: بلغت مبيعات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، 166.82 مليون دولار، مقارنة بمبيعات بلغت 164.85 مليون دولار بمزاد الثلاثاء، بارتفاع قيمته 1.97 مليون دولار.





ووفقا لبيانات المركزي العراقي اليوم الأربعاء، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 29 مصرفاً، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة فقط.





وقال المركزي، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج مزاد يوم غد الخميس، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 185.16 مليون دولار.





وأضاف البنك، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت 165.92 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ900 ألف دولار.





ويكون بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه، بحسب البيان.





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