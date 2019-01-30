سفير عراقي يمتنع عن حضور مؤتمر اقتصادي بسبب علم كوردستان

2019/01/30 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رفض سفير العراق لدى هولندا هشام العلوي يوم الاربعاء تلبية دعوة لحضور مؤتمر يخص العلاقات الاقتصادية الثنائية بين اقليم كوردستان وهولندا.

وأبلغ العلوي القائمين على المؤتمر عدم مشاركته بسبب رفع علم كوردستان الى جنب العلم العراقي والهولندي.

والعلوي كان سفيرا لدى تركيا عُرف بمواقفه المتصلبة تجاه اقليم كوردستان بعد الاستفتاء الذي اجري يوم 25 من شهر ايلول عام 2017 والذي ايّد فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق.

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