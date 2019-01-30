2019/01/30 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، إلى إبعاد منصب أمانة العاصمة عن التوافقات والمزايدات السياسية من أجل نجاح عمل الأمين في تقديم الخدمات.

وقال عضو المجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بمجلس بغداد يربط نجاح رئيس الوزراء بأمانة بغداد لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بمجلس بغداد يربط نجاح رئيس الوزراء بأمانة بغداد لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).