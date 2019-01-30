مفاجأة.. سان جيرمان ينوي بيع نيمار

2019/01/30 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الأربعاء، عن نية باريس سان جيرمان الفرنسي، بيع لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وذكر برنامج "التشيرنجيتو"

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