البياتي: أمريكا تريد التواجد في قلب كركوك لإدارة الازمات

2019/01/30 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البياتي في حديث لـ"الغدير"، ان "قضية كركوك قضية عراقية، تحل في المركز وليس في السفارة"، لافتاً الى انه "هناك تصور لدى بعض الجهات السياسية التركمانية بان أمريكا تستطيع فعل أي شيء، بينما هذا وهم كبيرة، فالمكونات الأساسية من عرب وكرد وتركمان هم من يستطيعون إنجاح التعايش السلمي في كركوك".

وبخصوص ما دار في اجتماع السفارة، أوضح البياتي ان "الاجتماع تحدث عن الشروع بتسوية في كركوك وتشكيل عمليات مشتركة بين البيشمركة والقوات الاتحادية، وهذا في خلل دستوري واضح، فالبيشمركة حسب الدستور تدافع عن إقليم كردستان فقط، ولا علاقة لها بالمحافظات الأخرى".

وأشار الى ان "أمريكا كما استحدثت معسكر K1 وكثفت وجودها فيه، كذلك تريد التواجد في قلب كركوك لإدارة الازمات"، مضيفاً انه "لا يوجد أي تعاطف شعبي مع من ذهبوا واجتمعوا في السفارة، بل على العكس ان بعض الساسة المجتمعين اصبحوا منبوذين لدى الشارع التركماني".



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