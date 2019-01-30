وجبة جديدة من رفات شهداء سبايكر ستسلم الى ذويها في هذا الموعد

2019/01/30 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر ان "الطب العدلي ستسلم وجبة جديدة من رفات شهداء سبايكر الى ذويها بداية الأسبوع المقبل".وأضاف، ان "التسليم متوقف حالياً لغرض انتهاء عملية مطابقة البصمة الوراثية"، مبينا ان "الوجبة تتضمن بحدود الاربعين رفاتا"انتهى .م ك

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