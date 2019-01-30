النائب الاول للبرلمان:مستحقات مقاتلي الحشد واجب مقدس لا يمكن التهاون بشأنه

2019/01/30 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأربعاء، ان مستحقات مقاتلي الحشد الشعبي وذوي الشهداء واجب مقدس لا يمكن التهاون بشأنه، عادا انتصارات الحشد مفخرة للعراقيين.

وذكر بيان لمكتب الكعبي وتلتقه وكالة صدى، أن “الكعبي استقبل وفدا يمثل قيادات لواء الامام علي (ع) احد تشكيلات الحشد الشعبي وممثلي مكتب مرجعية السيد الجزائري”.

ونقل البيان عن الكعبي قوله، إن “ما قدمه ابطال الحشد الشعبي من تضحيات لفداء وطنهم بأرواحهم الزكية يعد مفخرة لكل العراقيين دون استثناء وهنا ستكون مهمة منحهم مستحقاتهم المالية مهما بلغت لن توازي هذه التضحيات والانجازات لكافة قواتنا الامنية والتي اذهلت العالم اجمع”.

ودعا الكعبي الجهات ذات العلاقة الى “ضرورة الاهتمام بملف مستحقات ابطال الحشد ، اضافة الى متابعة ملف جرحى الحشد وتامين كامل العلاج لهم ، وايضا ذوي الشهداء”.

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