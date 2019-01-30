حسن الكعبي: البرلمان العراقي سيكون داعماً بقوة لأية تشريعات تكافح الفساد

2019/01/30 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان البرلمان سيكون داعماً بقوة لأية تشريعات تكافح الفساد.

ودعا الكعبي في بيان، هيئة النزاهة إلى فتح ملفات تحقيق بحق أي مسؤول يرفض أو يتأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية، مؤكداً أن ظاهرة الفساد التي عاثت بالعراق دماراً لن تستمر، وأي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الأحزاب والانتماءات.

وأشاد الكعبي، بإجراء رئيس الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن البلد لم يعد قادراً على تحمل جشع ثلة من ضعاف النفوس استأثروا بمقدرات العراق لمصالحهم الضيقة وبشكل غير مشروع، مستغلين وجود من يسهل عليهم الأمر ويقدم لهم الحماية، ودعا الكعبي الحكومة الى الانتباه لمنع اختراق المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وضمان حماية تشكيلاته لضمان عمله بكل شفافية ونزاهة.

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