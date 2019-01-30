2019/01/30 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بدأ تسليم دائرة الطب العدلي وجبة جديدة من رفات شهداء سبايكر الاسبوع القادم

30/01/2019 14:31:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن قيام دائرة الطب العدلي بتسليم وجبة جديدة من رفات شهداء سبايكر الى ذويهم بداية الأسبوع المقبل.

وذكر مصدر في الوزارة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الطب العدلي ستسلم وجبة جديدة من رفات شهداء سبايكر الى ذويهم بداية الأسبوع المقبل".

وأضاف، ان "التسليم متوقف حالياً لغرض انتهاء عملية مطابقة البصمة الوراثية"، مبينا ان "الوجبة تتضمن بحدود الاربعين رفات".

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