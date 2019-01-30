البورصة تنخفض في جلستها الرابعة

2019/01/30 | 14:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أنخفض مؤشر البورصة في جلسة الاربعاء، بنسبة 0.32% عند 487.24 نقطة.

عشرة أسهم قادت المؤشر نحو الانخفاض، تقدمها أسهم فنادق كربلاء بـ 9.37%، وأسهم مصرف الشرق الاوسط بـ 8.33%.

لكن المؤشر لم يخلو من الشركات الرابحة، إذ بلغت ست شركات تقدمها أسهم الكندي لانتاج اللقاحات بـ 6.29%، وأسهم مصرف الاستثمار بـ 3.85%.

وفيما يتعلق بالاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين فقد بلغت 50 مليون سهم بقيمة بلغت 142,5 مليون دينار من خلال تنفيذ عشر صفقات على اسهم شركة واحدة.

وتصدرت أسهم مصرف أسيا العراق، تداولات اليوم حجماً وقيمة، بتداولها 425 مليون سهم، بقيمة 488,7 مليون دينار.

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