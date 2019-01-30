الرشيد يمنح قروضاً للمدارس الاهلية

2019/01/30 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، عن منح قروض تصل الى ١٥٠ مليون دينار لاصحاب المدارس التربوية الاهلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "مصرف الرشيد قرر منح قروض لاصحاب المدارس الأهلية في كافة المحافظات تصل الى ١٥٠ مليون دينار بفائدة ٨% لمدة ثلاث سنوات وبفترة امهال ٣ اشهر".

وأوضح أن "القرض يمنح حسب احتياجات صاحب المدرسة الاهليه ولايزيد عن ١٥٠ مليون دينار على ان تقدم المستمسكات الخاصة بالمدرسة من حيث عقد الايجار واسماء الشركات في التأسيس ودراسة الجدوى وسند العقار المراد رهنه".انتهى/س

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