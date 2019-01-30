ضبط موقع لسرقة النفط من انبوب ناقل غرب البصرة

2019/01/30 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة بأن أمنية ضبطت في قضاء الزبير موقعاً يستخدم في سرقة النفط الخام من انبوب ناقل.وقال المصدر في حديث صحفي، إن "قوة من مديرية الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ضبطت في قضاء الزبير موقعاً يستخدم في سرقة النفط الخام من انبوب ناقل يتصل بأحد الحقول النفطية"، مبيناً أن "القوة عثرت في الموقع على أنابيب مطاطية كانت مخفية تحت الأرض لسرقة النفط من الانبوب الناقل".

ولفت المصدر الى أن "القوات الأمنية تبذل جهوداً للتعرف على هوية المتهمين الذين كانوا يستخدمون الموقع من أجل إلقاء القبض عليهم".

يذكر أن سرقة النفط الخام وتهريب الوقود براً وبحراً كانت من المظاهر الشائعة في البصرة قبل عام 2010، ثم انحسرت بشكل ملحوظ في غضون الأعوام القليلة الماضية، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وتشديد الاجراءات الأمنية حول المنشآت وخطوط الأنابيب النفطية، إضافة الى تعزيز السيطرة الأمنية على القنوات الملاحية.انتهى/س

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