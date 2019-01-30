في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض.. فنزويلا «الفلسطينية» تواجه عقابا «أمريكيا»

2019/01/30 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ما هي الدوافع وراء التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي في فنزویلا، وفرض العقوبات والحصار الاقتصادي، والتحریض على الرئیس الشرعي المنتخب مادورو ؟! ولماذ توجه الرئيس ترامب لصرف الأنظار عن مشكلاته الداخلیة، وتصدیر الأزمة إلى فنزویلا؟! الدوائر السياسية في موسكو، تتفق في تحليل الدوافع والأسباب مع الباحثين في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية اللاتينية في ساو باولو، ومع رؤية المراقبين في العاصمة الفنزويلية، كراكاس، بأن العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى جر البلاد الى حرب أھلیة دامیة من خلال الفوضى الخلاقة الأمريكیة الصنع، ترجع للسياسة الأمريكية التي ترى أن لها حق الوصاية على حدیقتھا الخلفیة الواسعة، تعید ترتیبھا متى شاءت، وتنھب ثرواتھا كما تشتھي، والثابت تاریخیا أن واشنطن دعمت حكم الجنرالات في أكثر من دولة لاتینیة وفي أكثر من عھد، فھي لا تطیق وجود دولة حرة مستقلة في أمريكا اللاتینیة، أو نظاما اشتراكیا معارضا للرأسمالیة الأمريكیة، وصفحات التاریخ حافلة بالتجارب المتمثلة بسلسلة من الاغتیالات والانقلابات حدثت ضد السلطات الشرعیة في أمريكا اللاتینیة بدعم وتمویل وتحریض من واشنطن.

وثانيا لأن الرئیس ترامب یرید امتلاك نفط البلاد والتحكم بتوزیعه، لأن فنزویلا تأتي في المرتبة الثالثة بعد السعودیة وایران في تصدیر النفط وھي تمتلك 300مليار برميل من الاحتیاطیات العالمیة،(أكبر احتياطي بترول مؤكّد في العالم)..



وثالثا: يسبب موقف القیادة الفنزویلیة السیاسي الثابت المعادي لإسرائیل، وتأییدھا المطلق لقضیة الشعب الفلسطیني والقضایا العربیة.

اضافة مادة في دستور فنزويلا للدفاع عن فلسطين

وتشير الدوائر السياسية في كراكاس، إلى أنه لا توجد دولة في العالم، ولا في العالمين العربي والإسلامي تحديدا، له موقف من قضية فلسطين العربية مثل فنزويلا، وهي الدولة الوحيدة في العالم ، التي أضافت في شهر أبريل/ نيسان 2017 مادة إلى الدستور الفنزويلي للدفاع عن القضية الفلسطينية، وفقا لتوجهات الحزب الحاكم في فنزويلا، (الحزب الاشتراكي الموحد)، وقال الرئيس الفنزويلي مادوروا: «القدس فلسطينية منذ آلاف السنين وستبقى لآلاف السنين أيضا عاصمة لدولة فلسطين، القضية الفلسطينية أروع القضايا التاريخية، ونحب فلسطين من قلبنا، ونحب التاريخ الطويل لفلسطين».

قضية الشعب الفلسطيني هي قضية فنزويلا

ويؤكد سياسيون ودبلوماسيون في العاصمة الفنزويلية، أن هناك ثوابت في سياسة الدولة تجاه قضية فلسطين، والتي عبرت عنها مقولة الرئيس الراحل تشافيز، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بأن «قضية الشعب الفلسطيني هي قضية فنزويلا، فلسطين جزء من القومية الإنسانية»..



ويرى المفكر والسياسي الفنزويلي، مانويل راداس، أن ما يجري من تدخل امريكي سافر في شئون البلاد، هو مجرد محاولات انقلاب على سياسات ومواقف فنزويلا، المناهضة للرأسمالية المتوحشة، وللسياسيات العنصرية الإمبريالية ولكل صور وممارسات الهيمنة والاحتلال، ولا توجد دولة في العالم كانت صادقة في دعمها للقضية الفلسطينية مثل فنزويلا، وفي ظل حكم الرئيس هوغو تشافيز، تدهورت العلاقات بين إسرائيل وفنزويلا بسرعة كما دعمت فنزويلا بشدة حقوق الفلسطينيين، وأدانت الإجراءات الإسرائيلية، وقامت مرتين بطرد السفير الإسرائيلي في فنزويلا (في 2006، خلال حرب لبنان، ورداً على حرب غزة 2008/ 2009 واعترفت رسمياً بدولة فلسطين، وإقامة علاقات ديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية.

مصطلح «فنزويلا الفلسطينية»

ويؤكد السفير محمد جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، للغد، أن كثيرين في المحافل الدولية كانون يطلقون اسم هو أقرب لـ «مصطلح أو تعبير»، عن «فنزويلا الفلسطينية» نظر لمواقفها من القضية الفلسطينية، وهي مواقف تمثل شوكة في خاصرة الولايات المتحدة، وسبق أن أكد رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو، التزام بلاده الأخلاقي والثوري، بتبني ودعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل، كسياسة ثابتة على خطى القائد الراحل تشافيز، واقترح مادورو أن تأخذ اللجنة الفلسطينية الفنزويلية على عاتقها التعامل بالعملة الافتراضية «البيترو» في المعاملات التجارية، وقيمة هذه العملة الرقمية تعادل سعر برميل نفط، ( عملة فنزويلا «بوليفار»)، وأن يكون هناك صندوق ثنائي للتنمية الفلسطينية الفنزويلية، كما وقعت فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، اتفاقيات في مجالات: الصحة، والأدوية، والصيدلة، والتعدين، والبترول، والفندقة، والسياحة، إضافة لإقامة مجلس رجال أعمال مشترك بين البلدين.

«قضية العدالة فلسطين»

وأضاف السفير جلال للغد : في فنزويلا يطلقون على القضية الفلسطينية ( قضية العدالة فلسطين)، وفي العام 2013 أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، الياس حوا، دعم بلاده في أن تصبح فلسطين المحتلة عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة..



وقال «حوا» الذي انشأ لجنة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، إن «النضال من أجل القضية الفلسطينية هو ميراث تركه لنا الرئيس الراحل “تشافيز»..



وفي العام 2014، أعلن الرئيس الفنزويلي مادورو، عن تقديم ألف منحة جامعية لدولة فلسطين خلال عام تحمل اسم «دفعة ياسر عرفات»، وفي العام 2015 ، أصدرت وحدة المراسم لشؤون الحصانات والامتيازات في وزارة الشؤون الفنزويلية قرارا يفيد بعدم الحاجة لإصدار تأشيرات فنزويلية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والعادية الفلسطينية.

فلسطين هي فنزويلا..



وفنزويلا هي فلسطين

وفي العام 2016 كشف ممثل دولة فنزويلا، خلال كلمته ضمن أعمال المؤتمر العام السابع لحركة فتح، عن ثوابت السياسة والمواقف الفنزويلية تجاه فلسطين والرمز الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات..



وقال: «أتينا لنشكركم على ايمانكم بالنصر، وعلى الفكر الثوري العظيم لياسر عرفات، ونحن نتمنى لكم الحرية، ولن تكون عاصمة لفلسطين إلا القدس، وفلسطين هي فنزويلا، وفنزويلا هي فلسطين»..عشرات اللقاءات في كافة المجالات (السياسية، والزراعية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية، والتعليمية)، جرت في السنوات الأخيرة بين فلسطين وفنزويلا، عمقت الصداقة والتعاضد واللحمة بين البلدين..

وهذه هي المواقف التي تدفع ثمنها فنزويلا حاليا.

الفلسطينيون يقدرون المواقف ويدعمون خيارات الشعب الفنزويلي «الصديق»

وهي المواقف التي يقدرها الشعب الفلسطيني ..



وبحسب كلمات رئيس المكتب الاعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب،«إننا نقدر الموقف السياسي الداعم لشعبنا الذي دأبت فنزويلا على اتخاذه على كافة الأصعدة، إضافة الى المساعدات الداعمة لصمود أهلنا في فلسطين»..



واضاف الجاغوب: «إننا حين نعلن وقوفنا مع الشرعية الدستورية في فنزويلا، فنحن لا نتدخل بشؤونها الداخلية، نحن نقف الى جانب خيارات الشعب الفنزويلي الصديق، دون أن نتدخل في التجاذبات والخلافات الداخلية لهذا البلد الذي يحكمه رئيس جاء بالانتخاب وليس بالانقلاب، وإننا حين نعلن وقوفنا مع الشرعية الدستورية في فنزويلا، فنحن لا نتدخل بشؤونها الداخلية، و لا نرسل الجنود وأدوات القتل لمساعدة طرف ضد آخر، كما تفعل دول تدّعي احترامها لخيارات الشعوب ولقواعد الديمقراطية واحترام كل ما يترتب عليها من نتائح».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض.. فنزويلا «الفلسطينية» تواجه عقابا «أمريكيا») نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض.. فنزويلا «الفلسطينية» تواجه عقابا «أمريكيا») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).