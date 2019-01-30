وزارة الاعمار تعلن انجاز ‪10%‬ من مشروع جسر ذي قار الكونكريتي

2019/01/30 | 14:46

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت وزارة الاعماروالاسكان اليوم عن انجاز ما نسبته ‪10%‬ من مشروع اعادة تاهيل جسر ذي قار الكونكريتي في مدينة الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت وزارة الاعماروالاسكان اليوم عن انجاز ما نسبته ‪10%‬ من مشروع اعادة تاهيل جسر ذي قار الكونكريتي في مدينة الناصرية .وذكر بيان للوزارة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية المملوكة لها تواصل اعمال مشروع أعادة أعمار جسر ذي قار الكونكريتي على نهر الفرات بمركز مدينة الناصرية .واوضح ان نسب الانجاز بلغت حتى الان اكثر من ‪10%‬ من مجمل العمل الذي حدد سقف انجازه الزمني بـ ‪450‬ يوما .

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