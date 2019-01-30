صالح يؤكد للمالكي ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي

2019/01/30 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأكد صالح على "أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية بشأن تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية"، مشددا على "ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي بما يعزز الاستقرار والازدهار في البلاد".بدوره اكد المالكي "اهمية تنسيق المواقف بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار وتعزيز الوحدة الوطنية"، مثمناً "جهود رئيس الجمهورية بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين".وتابع البيان انه "جرى خلال اللقاء مناقشة استكمال التشكيلة الوزارية والملاحظات المطروحة حول إقرار الموازنة العامة والأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية".

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