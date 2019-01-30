المحكمة الكمركية: الحبس 3 سنوات مع غرامة مالية لمدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية

2019/01/30 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد] قضت المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية مقدارها مليار و296 مليون دينار على مدان ادخل ادوية واجهزة طبية بصورة غير شرعية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم أن "المتهم القي القبض عليه وهو يقود سيارته نوع فولفو حمل براد قادمة من منفذ طريبيل كان يروم الدخول بها الى بغداد".واضاف أنه " اثناء تفتيش السياراة تبين انها تحمل على 180 صندوقا للتفاح وتم اخفاء الادوية والاجهزة الطبية دون تصريح كمركي".واشار الى أن "المحكمة اصدرت الحكم وفقا لأحكام المادة 194/3 من قانون العقوبات العراقي".

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