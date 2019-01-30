رئيس الجمهورية يستقبل المالكي ويؤكد ضرورة توحيد الرؤى بشأن التطورات المحلية والاقليمية

2019/01/30 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية بشأن تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية.

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