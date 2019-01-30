2019/01/30 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة إستثمار بغداد اليوم الاربعاء، ان مصرف الرافدين قرر منح قروض مالية للمواطنين والموظفين تصل الى (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قروض للمواطنين لشراء وحدات سكنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قروض للمواطنين لشراء وحدات سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).