بالفيديو.. مدير صحة ديالى يكشف عن ضغوط سياسية لمنع مواجهة الصيدليات والمذاخر الوهمية

2019/01/30 | 14:53

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير صحة ديالى علي التميمي، الاربعاء 30 كانون الثاني 2019، عن ضغوط سياسية وفرض لمنع مواجهة الص...





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