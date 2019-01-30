العراق يعلن موقفه من عودة دمشق الى الجامعة العربية

2019/01/30 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية محمد الحكيم، الأربعاء، دعم حكومة العراق لعودة دمشق إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

وجاءت تعليقات الحكيم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وقال الحكيم "ناقشنا ثلاثة محاور رئيسية أولها العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والعراق والمحور الثاني القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا وفلسطين وإيران، والجزء الثالث المتعلق بالعلاقات الدولية".

وأضاف "لابد من حل الأزمة السورية، ونحاول إيجاد حل لعودة سوريا للجامعة العربية"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى".

يأتي هذا بينما تسعى دول عربية، لاسيما تلك التي كانت تدعم المعارضة، إلى التصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد بعد المكاسب الحاسمة التي حققتها قواته في الحرب.



ويهدف ذلك السعي إلى تعزيز نفوذ تلك الدول في سوريا على حساب تركيا وإيران.

هذا وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في وقت سابق، فيما أعلنت البحرين استمرار العمل في سفارتها لدى العاصمة السورية.

وأكد الوزير العراقي على أن "العراق لن يدخل في أي حلف ضد طهران".

سوار أحمد

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