وكالة الطاقة:من المبكر للغاية تقييم تأثير العقوبات الأمريكية على فنزويلا

2019/01/30 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المبكر للغاية تقييم تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة على شركات الطاقة بفنزويلا على المعروض النفطي.





وأضاف فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أنهم يراقبون الأحدث عن كثب.





وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في الأسبوع الجاري تطبيق عقوبات ضد شركة النفط الوطنية في فنزويلا "بي.دي.في.سي.أيه"؛ وذلك بهدف زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ونقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





وأضاف ستيفن منوشين أن وحدة "سيتجو يترليوم" وحدة تابعة لشركة النفط الفنزويلية ومقرها ولاية "هيوستن" ستستمر في العمل لكن لن يسمح لها بتحويل الأموال إلى نظام مادورو.





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