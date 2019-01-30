2019/01/30 | 15:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمطار تغرق كربلاء وتتسبب بأزمات للطلاب والموظفين – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشفت مياه الامطار عن الخلل الكبير الذي تعانيه المحافظات العراقية بعد غرق العديد منها، ففي كربلاء لم يستطع الطلاب الوصول لمدارسهم لأداء الامتحانات والموظفين لأمكنة عملهم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمطار تغرق كربلاء وتتسبب بأزمات للطلاب والموظفين – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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