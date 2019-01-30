الأمطار تغرق كربلاء وتتسبب بأزمات للطلاب والموظفين – تقرير

2019/01/30 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مياه الامطار عن الخلل الكبير الذي تعانيه المحافظات العراقية بعد غرق العديد منها، ففي كربلاء لم يستطع الطلاب الوصول لمدارسهم لأداء الامتحانات والموظفين لأمكنة عملهم.

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