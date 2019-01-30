وزير الداخلية الألماني: العراقيون المعتقلون أجروا تجارب على متفجرات

2019/01/30 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء، إن العراقيين الثلاثة الذين ألقت الشرطة القبض عليهم كانوا يحاولون إعداد قنبلة وأجروا تجارب على متفجرات.

وقال مدعون ألمان في وقت سابق إنهم اعتقلوا ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم ذي دوافع متطرفة.

وقال زيهوفر إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم لهم صلات بأي منظمة إرهابية لكنه قال إن حقيقة أنهم كانوا يحاولون إعداد قنبلة تكفي لاعتبارهم يشكلون “خطرا إرهابيا”.

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