مسؤول أوربي يدعو منطقة الشرق الاوسط الى الاحتذاء بإقليم كوردستان

2019/01/30 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا نائب الأمين العام للإتحاد الأوروبي للشؤون السياسية جين كريستوفر بيلارد يوم الاربعاء دول الشرق الاوسط الى الاحتذاء بإقليم كوردستان.

والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بيلارد، ورامون بليكو سفير الإتحاد الأوروبي في العراق وكلاريس باسوري مسؤول مكتب الإتحاد الأوروبي في أربيل .

وتحدث بيلارد عن الأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، وأكد إهتمام الإتحاد بالإستقرار في إقليم كوردستان وتمتين علاقاته مع بغداد.

وبشأن الإنتخابات والعملية السياسية في إقليم كوردستان، ذكر نائب الأمين العام للإتحاد الأوروبي للشؤون السياسية أن "إقليم كوردستان يخطو على الطريق الصحيح، واتمنى أن يصبح الإقليم مثالاً للآخرين في منطقة الشرق الأوسط".

كما أعرب عن إستعداد الإتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة والمشورة اللازمة لإقليم كوردستان في المجالات الإدارية والمالية والإصلاحية .

وفي محور آخر من اللقاء تحدث الجانبان عن تهديدات الإرهاب على أمن وإستقرار المنطقة، وأشار بارزاني الى تضحيات شعب كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، مؤكداً أن البيشمركه بتضحياتهم وشجاعتهم كسروا أسطورة داعش.

واكد أن داعش مندحر من الناحية العسكرية ولكن تهديداته على العراق وسوريا مازالت باقية.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على الأوضاع في سوريا ومستقبل الشعب الكوردي في ذلك البلد.



وعبر بارزاني عن قلقه حيال مستقبل الكورد هناك، وأبلغ الوفد الضيف رأيه ومقترحاته المتعلقة بالمستجدات وكيفية معالجة مشكلات الشعب الكوردي في سوريا.

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