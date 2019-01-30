بعد توقيعه لبرشلونة.. تولوز يواصل الانتقام من توديبو

2019/01/30 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يوسف حمدي فيسبوك تويتر واصل نادي تولوز الفرنسي إبعاد المدافع الشاب توديبو عن الفريق في إجراءات تأديبية بعد توقيعه عقد انتقاله إلى صفوف برشلونة بداية الميركاتو الحالي.

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وسينضم توديبو إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل، تمامًا كما فعل الفريق الكتالوني مع صفقته الجديدة الأخرى الهولندي فرنكي دي يونج من أياكس.

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وينص العقد على أن يكمل توديبو الموسم الحالي مع فريقه تولوز، الفريق الذي أبعد اللاعب عن كل مبارياته حتى نهاية الموسم وسمح له بالتدرب فقط.

وبدأت الصلة تنقطع شيئًا فشئًا بين اللاعب وزملائه، نظرًا لقلة مشاركاته وتدريباته المنفردة في كثير من الأحيان بأوامر من إدارة الفريق.

وسيؤثر هذا بكل تأكيد على مستوى اللاعب في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه ابتعد عن المشاركات بداية من الشهر الحالي.





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