أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ ايار 2018

2019/01/30 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوياتها منذ ايار 2018، على خلفية توقعات بشأن بقاء أسعار الفائدة التي فرضها البنك المركزي الاميركي، دون تغيير.وذكرت وسائل اعلام غربية، ان اسعار الذهب ارتفعت بدعم من "الضبابية" التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبينت انه بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1313.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس 1315.49 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 14 ايار 2018 في وقت سابق من الجلسة.واشارت الى ان الذهب ارتفع في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1312.8 دولار للأوقية.ويترقب المستثمرون قرار المركزي الأميركي بشأن السياسة النقدية المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بأن يعزز المسؤولون موقفهم الذي يميل إلى التيسير النقدي في ضوء الركود الذي تعاني منه التجارة العالمية والمؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي وضعف ثقة الشركات والمستهلكين.ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي.وينتاب القلق المستثمرين من أن الاتهامات الجنائية التي وُجهت إلى شركة "هواوي تكنولوجي" الصينية بسبب انتهاكها للعقوبات الأميركية على إيران قد تتسبب في تعقيد المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.ومن المقرر أن يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في وقت لاحق اليوم.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 15.94 دولار للأوقية، بعد أن بلغت 15.96 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياتها منذ تموز 2018.وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1341.18 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.6% إلى 814.41 دولار للأوقية.

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