نيمار يغيب عن مباراتي دوري الأبطال ضد يونايتد لابتعاده عن الملاعب 10 أسابيع

2019/01/30 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يواجه أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد ناديه السابق أرسنال غدا الجمعة في المباراة التي تجمع بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهي أول مرة يعود فيها اللاعب القادم من تشيلي إلى ملعب الإمارات منذ أن غادر صفوف النادي المنتمي لشمال لندن منتقلا إلى يونايتد العام الماضي.

وقال النرويجي أولي جونار سولشار المدرب المؤقت ليونايتد إن سانشيز، الذي لعب عددا قليلا من المباريات في الأسابيع الأخيرة وغاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، سيلعب في مواجهة ارسنال الذي تركه قبل عام.

ومنذ انضمامه إلى أرسنال في 2014 سجل سانشيز 80 هدفا في 166 مباراة شارك فيها في جميع المسابقات.



ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2018 في صفقة تبادلية مع لاعب الوسط الأرميني هنريخ مخيتاريان.

وشارك سانشيز في الفوز 2-1 على في الدوري الإنجليزي في ابريل نيسان الماضي لكن مواجهة غدا الجمعة ستكون أول مباراة يلعبها أمام جمهور يقارب 60 ألف متفرج اعتاد على مؤازرته.

وقال سولشار لقناة يونايتد التلفزيونية “سيشارك.



أعتقد أنه سيحب خوض المباراة اذا ما كانت الجماهير ضده.

“أدى التدريبات بشكل رائع وكان يتميز بالتركيز.



أتمنى ان يستمتع بالمباراة”.

وسيغيب عن المباراة لاعب الوسط مروان فيلاني اضافة للثنائي الدفاعي كريس سمولنج وماركوس روخو بسبب الإصابة.

وأوضح المدرب النرويجي “عاد سمولينج للمران وأتمنى أن يلعب الأسبوع المقبل.



أما فيلايني وروخو فلا يزال أمامهما بعض الوقت”.

ومن المتوقع أن يطبق مانشستر يونايتد سياسة تناوب اللاعبين امام ارسنال على ملعب الإمارات غدا الجمعة مثل غيره من الأندية.

وقال سولشار، الذي بدأ تدريب يونايتد بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الاول 2018 “لدينا تشكيلة جيدة وتمتاز بالموهبة.



هناك لاعبون يريدون اللعب ويملكون المؤهلات لذلك.



سأجري تغييرا أو اثنين بالتأكيد”.

وخاض يونايتد، حين كان سولشار لاعبا معه مواجهات ملحمية أمام ارسنال، بما في ذلك مباريات في كأس الاتحاد الانجليزي وقال انها كانت لقاءات لا تنسى.

وقال “كانت واحدة من اشرس اوجه التنافس خلال سنوات لعبي هي تلك التي كانت تحدث بين الفريقين.



إذا أحرز ارسنال لقبين فزنا بثلاثة ألقاب وكانت المواجهات بيننا رائعة.

“كانت هناك مباريات رائعة بالفعل بين الفريقين”.

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