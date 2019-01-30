التميمي تنفي ترشيح زوجها لمنصب محافظ البنك المركزي

2019/01/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسنفت النائب عن تحالف "سائرون"، ماجدة التميمي، اليوم الأربعاء، حول ما أثير عن موافقة التحالف على تمرير فالح الفياض مرشح البناء لوزارة الداخلية مقابل حصولهم على منصب محافظ البنك المركزي لزوج التميمي.وقالت المكتب الاعلامي للتميمي، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "ينفي جملةً وتفصيلاً ما تم نقله في تصريح ملفق"، مبينا ان "التصريح ليس له اي أساس من الصحة والكلام الذي تم نشره ملفق تماما وهو من باب التسقيط السياسي بشخص ماجدة التميمي".وأكدت التميمي، بحسب البيان أنها "ستقاضي اي مواقع تنسب لها تصريحات ملفقة وسنتعامل بحزم مع مروجي هذه الاكاذيب ويذكر ان هذه الصفحة تنشر دوماً منشورات معادية وكاذبة ضد "ماجدة التميمي" اضافة الى مواقع وهمية اخرى ومعادية".وأضافت التميمي "من المؤسف أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي باتت ساحة للتسقيط السياسي وترويج الأكاذيب وتصفية الخصوم، لكن هذه الظواهر السلبية ترافقها اليوم زيادة في وعي المجتمع وعدم تصديق هذه الفبركات، فمرة يشيعون كذباً ونفاقاً ومرة اخرى اخباراً مفبركة بهدف التسقيط بشخص ماجدة التميمي لتصديها للفساد والمفسدين واشغال الراي العام بحرب ألكترونية ضدها".وكانت وكالة محلية قد نشرت خبراً، نقلاً عن مصدر سياسي، يفيد بموافقة تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تولي فالح الفياض منصب وزير الداخلية، مقابل حصول سائرون على منصب محافظ البنك المركزي لزوج التميمي.

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