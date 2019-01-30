الصجري: نعمل على الغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل الدور الرقابي في الجلسة المقبلة

2019/01/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن عضو مجلس النواب، والقيادي في تحالف البناء، علي الصجري، اليوم الاربعاء، عن العمل على الغاء مكاتب المفتشين العموميين في جميع الوزارات والدوائر الحكومية وتفعيل الدور الرقابي للجنة النزاهة النيابية في جلسة البرلمان المقبلة.

وذكر الصجري في بيانٍ، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيبدا العمل به وان القانون اصبح جاهزا لدى لجنة النزاهة وسيتم تقديمه مع استئناف جلسات مجلس النواب العراقي للفصل التشريعي الثاني"، مشيراً الى "تفعيل الدور الرقابي للجنة النزاهة النيابية والعمل بروح الفريق الواحد مع هيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية".واضاف ان "سيتم العمل ايضا على تفعيل مبدأ العقاب والثواب ومحاسبة المتورطين بالفساد ودعم وتكريم موظفي الدولة الذين ما زالوا حريصين على هيبتها واموال شعبها"، لافتا الى "تسهيل أمور المواطنيين دون التشبث بالبيروقراطية التي لاتقل خطورة عن الفساد لانها السبب الرئيسي في تعطيل عجلة البناء والاستثمار في البلد".واشار الى انه "يدعم رئيس الوزراء بتوجهه لمحاربة الفساد لكن لدينا ملاحظات على مجلس مكافحة الفساد لانه يسلب دور البرلمان الرقابي".واشار الصجري الى ان "لايمكن ان تكون الحكومة هي من تراقب ادائها واداء وزاراتها والموسسات الاخرى ويجب ان يكون هناك تنسيق عالي مع المؤسسة الرقابية الاولى المتمثلة في البرلمان"، مبينا ان "الحكومة يجب ان يكون لها الدور الاساسي لمكافحة الفساد بمساعدة ومساندة رئيس الوزراء لبدء مرحلة جديدة يلمسها المواطن في كافة مفاصل الدولة".

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