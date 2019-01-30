التجارة تبحث مع السفير التركي تنشيط حركة التجارة والاستثمار

2019/01/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسألتقى وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، لبحث تنشيط الحركة التجارية وأجراءات التعاملات التجارية ومجالات التعاون الأقتصادي والأستثماري بين العراق وتركيا.واكد العاني، في بيان تلقته "الغد برس"، خلال اللقاء رغبة الحكومة العراقية في تطوير وتنمية العلاقات مع تركيا وعلى كافة الاصعدة وزيادة حجم التبادل التجاري وحل الاشكالات التي تعيق التعاملات التجارية وهذا مااكدته زيارة رئيس الجمهورية لتركيا التي اثمرت عنها الكثير من التفاهمات في تطوير العلاقات وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.واستمع الوزير، بحسب البيان، الى "القضايا والمواضيع التي طرحها يلدز منها اجراءات العراق بتوحيد التعريفة الكمركية والموضوع الضريبي للكمارك وفتح معبر جديد وتسهيل مرور الشاحنات والبضائع المتبادلة بين البلدين ومستحقات المقاولين الاتراك".وتطرق السفير التركي كذلك الى القرض التركي (5) مليار دولار للعراق وحرص الحكومة التركية بتنفيذه وحسب رغبة العراق في كيفية استثماره في المشاريع التي يتطلع لها وخدمة لمصلحة الشعبين الجارين، مؤكدا على "رغبة الشركات التركية للعمل في العراق والتواصل لايجاد شراكات مع القطاعات العراقية".

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