بالفيديو.. طائرة ملك إسبانيا تحط في بغداد رافعة علم العراق السابق

2019/01/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وصل الملك فيليب السادس بزي عسكري إلى بغداد، اليوم الأربعاء، على متن طائرته الخاصة رافعة علم العراق السابق.وأثارت طائرة ملك إسبانيا الاستغراب عندما حطت في مطار بغداد الدولي، ورفع من قمرتها علم العراق القديم ذي الثلاث نجمات.وظهرت الطائرة التي أقلت الملك في مقطع فيديو، وعلى مقدمتها أول علم اعتمده حزب البعث.اصدرت السفارة الاسبانية في العراق، اعتذارا ، بسبب رفع العلم العراقي القديم خلال زيارة ملك المملكة الاسبانية، فيليبي السادس، الى بغداد.وقالت السفارة في بيان : "نتقدم باعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليق علم سابق لجمهورية العراق اثناء الزيارة".واضاف البيان: "سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عند المغادرة"، مبينا أن "الزيارة التأريخية تجري بشكل ممتاز".وخلال زيارته إلى بغداد، التقى فيليب السادس مع جنود بلاده وقادة قوات الناتو والتحالف الدولي لمحاربة داعش.

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