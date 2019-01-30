وزير العمل يؤكد على التنسيق مع فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش

2019/01/30 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاربعاء، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني الجهود المحلية لمحاسبة مرتكبي جرائم عصابات داعش الارهابي.

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