وزير التجارة يبحث مع السفير التركي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

2019/01/30 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني مع السفير في بغداد فاتح يلدز اليوم الاربعاء، تنشيط الحركة التجارية وأجراءات التعاملات التجارية

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