نائب يؤكد وجود تلكؤ وتباطؤ في ملفات الفساد المحولة إلى النزاهة

2019/01/30 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب عن سائرون جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، وجود تلكؤ وتباطؤ واضح في الشروع بفتح ملفات الفساد المحولة الى هيئة النزاهة.

وقال الموسوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “يوجد تلكؤ وتباطؤ واضح من الممكن ان يكون مقصود في الشروع بفتح ملفات الفساد المحولة الى هيئة النزاهة”.

ودعا النائب، الى “تقديم واعلان موقف وتقرير فصلي لجميع القضايا المنجزة من قبل النزاهة، وان يعتبر ذلك سياق عمل”، مبينا انه “بعكس ذلك من الممكن ان يتعرضوا للاستجواب في مجلس النواب”.

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