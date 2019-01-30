صالح يؤكد للمالكي ضرورة توحيد الرؤى بشأن التطورات المحلية والاقليمية

2019/01/30 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية بشأن تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية.

وشدد صالح خلال استقباله رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي بما يعزز الاستقرار والإزدهار في البلاد”.

بدوره، بين المالكي “أهمية تنسيق المواقف بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار وتعزيز الوحدة الوطنية”، مثمناً “جهود رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.

وذكر البيان، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة استكمال التشكيلة الوزارية والملاحظات المطروحة حول إقرار الموازنة العامة والأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية”.

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