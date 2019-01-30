2019/01/30 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: مكاتب المفتشين العموميين باب لتمرير الفساد والابتزاز والمتاجرة باسم النزاهة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/01/30 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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