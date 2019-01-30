الرشيد يمنح قروضاً للمدارس الأهلية تصل إلى ١٥٠ مليون

2019/01/30 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرشيد، منح قروض لأصحاب المدارس التربوية الأهلية تصل إلى ١٥٠ مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تقرر منح قروض لاصحاب المدارس الأهلية في كافة المحافظات تصل الى ١٥٠ مليون دينار بفائدة ٨% لمدة ثلاث سنوات وبفترة امهال ٣ اشهر”.

وأضاف، ان “القرض يمنح حسب احتياجات صاحب المدرسة الاهليه ولايزيد عن ١٥٠ مليون دينار على ان تقدم المستمسكات الخاصة بالمدرسة من حيث عقد الايجار واسماء الشركات في التأسيس ودراسة الجدوى وسند العقار المراد رهنه”.

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