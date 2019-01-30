2019/01/30 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "علي بابا" في الربع الأخير من العام الماضي وبأكثر من توقعات المحللين، أما الإيرادات فزادت ولكن بأقل من التقديرات.





وأظهرت نتائج أعمال الشركة الصينية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي أرباح قيمتها 33.05 مليار يوان (4.80 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباحا بقيمة 24.07 مليار يوان في الربع المقارن من 2017.





وأضاف البيان أن نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة في الربع المالي الثالث للشركة زاد عند 12.19 يوان، مقابل تقديرات بـ11.45 يوان.





وعلى مستوى إيرادات شركة التجارة الإلكترونية في آخر ربع من العام الماضي فسجلت مستوى 117.27 مليار يوان (17.05 مليار دولار)، مقابل 83.02 مليار يوان في الربع المقارن من 2017.





وكانت توقعات المحللين أشرت إلى أن إيرادات "علي بابا" سترتفع عند مستوى 119.03 مليار يوان.





وأوضحت البيانات أن إيرادات أعمال الحوسبة السحابية زادت إلى 6.6 مليار يوان في الربع الثالث من العام المالي 2018-2019، مقابل 3.59 مليار يوان في الربع المقارن.





أما إيرادات الأعمال التجارية الأساسية فشهدت زيادة عند 102.84 مليار يوان في الربع الرابع من 2018، وهو مستوى أعلى من المسجل في نفس الفترة من 2017 عند 73.24 مليار يوان.





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