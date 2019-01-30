ثقة الشركات بمنطقة اليورو تتراجع لأدنى مستوى بعامين

2019/01/30 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت ثقة الشركات في اقتصاد منطقة اليورو خلال يناير الجاري إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين.





وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع إلى 106.2 نقطة خلال يناير الجاري في منطقة اليورو مقابل 107.4 نقطة المسجلة في ديسمبر الماضي.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى المؤشر سوف يسجل 106.8 نقطة خلال يناير.





وتُعد قراءة مؤشر الثقة الاقتصادية خلال شهر يناير عند أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 كما يعتبر المؤشر أقل بنحو 9 نقاط عن القمة المسجلة في ديسمبر 2017.





يذكر أن الخسائر المسجلة في العام الماضي قامت بمحو كافة المكاسب المسجلة في العام السابق له والبالغة 8 نقاط حتى يناير 2017.





وبحسب البيانات، فإن التراجع في التفاؤل بين الشركات يأتي بفعل إشارات للضغوط بأكبر الاقتصادات في منطقة اليورو وعلى رأسها ألمانيا (هبوط 0.8 نقطة) وإيطاليا (تراجع 1.3%) وهولندا ( انخفاض 4.1 نقطة) في حين ظل الوضع مستقراً في إسبانيا على نطاق واسع.





وبحلول الساعة 11:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1430 دولار.





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