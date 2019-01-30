الحكومة الألمانية تتوقع نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 6 سنوات

2019/01/30 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في 6 سنوات خلال العام الجاري، متأثرة بتدهور بيئة التجارة العالمية.





وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 1% في العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2013، مقابل تقديرات بـ1.5% في 2018.





وكانت آخر توقعات عن الحكومة الألمانية والصادرة في أكتوبر الماضي، أشارت إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي سينمو بنحو 1.8% في 2019.





وأضاف البيان أن معدل البطالة من المتوقع أن يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 4.9% في العام الجاري.





من جانبه قال وزير الاقتصاد في الدولة الأوروبية إن تلك هي أطول فترة نمو منذ عام 1966، "ولكن الرياح المعاكسة من البيئة التجارية الخارجية تتزايد"، مشيراً في ذلك إلى نزاعات البريكست وسياسة الضرائب الدولية.





وأوضحت التوقعات أن صادرات ألمانيا من المتوقع أن تشهد زيادة بنحو 2.7% مقابل مستوى 2.4% في 2018.





أما على مستوى الواردات فمن المتوقع أن تشهد زيادة بنسبة 4% هذا العام مقابل مستوى 3.4% في العام الماضي.





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