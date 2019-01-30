لاعب الدحيل يبرر رحيله عن يوفنتوس

2019/01/30 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ برر المدافع المغربي المهدي بنعطية، المنضم حديثا إلى صفوف الدحيل القطري، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، رحيله عن السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب بنعطية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام "مرحبًا بالجميع، أريد أن أقول وداعًا لعائلة يوفنتوس العظيمة".

وأضاف "أودع اللاعبين والجماهير والجهازين الفني والطبي، سأترك العديد من الأصدقاء الذين أرغب في رؤيتهم مرة أخرى قريبا".

وتابع "كنتم تعيشون في وسط حياتي لمدة عامين ونصف، وحققنا العديد من الإنجازات والكثير من الرضا".

وواصل "في تموز الماضي تأكدت من أن مسيرتي انتهت مع يوفنتوس، لسوء الحظ الحياة تضع لك بعض المفاجاَت، لذلك كان عليّ أن أُغير خططي، لكن مع الرغبة دائمًا في الفوز".

وأتم "أتفهم أن البعض لا يريد أن يتقبل اختياري، لكن أطالبكم باحترامه، أتمنى فوز يوفنتوس بكل شيء".

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