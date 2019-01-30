بالوثيقة.. عبد المهدي يصدر أمراً مهماً بشأن تعيينات المناصب العليا

2019/01/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمراً مهماً بشأن التعيينات في

المناصب العليا بالدولة.وبحسب وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء فان عبد المهدي

“وجه بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه مع عدم تدوير

المشمولين بالوصف المذكور الإ بعد إستحصال موافقته ومن خلال المكتب

المذكور”.وشمل التوجيه المحكمة الإتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى والوزارات

كافة والمحافظات كافة ومجالس المحافظات كافة.

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